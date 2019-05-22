شكرا لقرائتكم خبر عن تعود لـ2015.. مصدر أمني يوضح حقيقة صور القبض على طلاب أولى ثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية صحة ما نُشر من صور ببعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أفراد تابعين لوزارة الداخلية بزي مدني أثناء القبض على طلاب بمرحلة الثانوية العامة، أثناء تظاهرهم أمام وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، اعتراضًا على نظام الامتحان الإلكتروني بالتابلت.

وأكد المصدر أن هذه الصور تعود لأشخاص لا ينتمون لوزارة الداخلية، إضافةً إلى أن تاريخ الصور يعود لعام 2015، ونشرت بعدد من الحسابات بذات التاريخ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في حينه.