شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب درجات الحرارة.. «فيصل للكتاب» يغلق أبوابه نهارا ويستأنف أعماله ليل الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، غلق معرض فيصل الثامن للكتاب غدًا الخميس ٢٣ مايو خلال الفترة الصباحية وذلك بناءً على رغبة الناشرين نظرًا لارتفاع درجة الحرارة، على أن يتم فتح أبواب المعرض للجمهور بعد الإفطار في الثامنة والنصف مساء.

ويختتم المعرض فعالياته غدًا بندوة عن رمضان والموروث الشعبى، وفرقة الحرية للفنون الشعبية، يذكر أن المعرض تم افتتاحه في ١٣مايو- ٨ رمضان بحضور د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.