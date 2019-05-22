شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يعلن الطوارئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة المرتفعه غدًا الخميس.

وكان المحافظ قرر تأجيل الدراسة للصف الأول الثانوي والدبلومات الفنية غدًا الخميس.

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وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم لتنفيذ قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الأربعاء، بتأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019 على ان تستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا.

وذكر محافظ القليوبية انه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الاسعاف والتنسيق مع المستشفيات الجامعية في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتي تخطت 46 درجة مئوية ومتوقع غدا الخميس أن تصل لـ 48 درجة مئوية والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات اصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها فضلا عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية تحسباً لنشوب حرائق .

وناشد المحافظ جميع المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وصيام الشهر الكريم والالتزام باجراءات السلامة وتوخى الحذر وخاصة سائقى المركبات على الطرق الرئيسية، لافتًا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالقرى والمراكز وكافة الجهات وقطاعات الخدمات لمواجهة موجة الطقس الحارة فضلا عن استقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس أب 01115354422- 01002782373- 01220055008 ) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة و«الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية» على مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.