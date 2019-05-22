شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: ملتزمون بقرار تأجيل امتحانات الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن امتحانات الصف الأول الثانوي والدبلومات الفنية بالمحافظة، والتي تقرر تأجيلها غدا الخميس حتى الأول من يونيو المقبل، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، حرصًا على سلامة ابنائنا الطلاب، ستجري في مواعيدها حسب ترتيبها في جدول الامتحانات المعلن سابقًا.

ويؤدي طلاب وطالبات الصف الاول الثانوى من التعليم العام والفني، هذه الأيام امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي في مختلف مدارس المحافظة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد قرر تأجيل امتحانات غدٍ الخميس بسبب الارتفاع الغير مسبوق في درجات الحرارة.