شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا: لا تأجيل للامتحانات بسبب الموجة الحارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أنه لا تأجيل للامتحانات بسبب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد.
وقال «عبدالنبي» في تصريحات صحفية، إن الامتحانات بالجامعه تتم داخل قاعات وصالات معد منها بأجهزة التكييف والأخرى بالمراوح ووجود تهوية كافية.
وذكر أنه تجرى اتصالات بمعظم رؤوساء جامعات الصعيد الذين أكدوا عدم تأجيل الامتحانات لوجود مقومات إجراء الامتحانات بجو مناسب للطلاب.
وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني داخل 20 كلية بجامعة المنيا، وسط أجواء مناسبة ودون شكاوى من جانب الطلاب.
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