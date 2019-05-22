شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تقدم نصائح للمواطنين لمواجهة الحر الشديد (تفاصيل كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حاليًا ارتفاعًا شديدًا في درجة الحرارة لمدة 72 ساعة، وذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون الغد، حيث ستصل درجة الحرارة على القاهرة 45 درجة مئوية، وهي نفس درجة حرارة الصعيد.

وطالب «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، المواطنين بعدم التواجد في الشمس لفترة طويلة، لافتًا إلى أن المضطر للتواجد، فعليه أن يحرص على وجود واقٍ للرأس من الشمس مثل الشمسية أو الكاب، وعلى سائقي السيارات عدم ملء تنك البنزين بالكامل، وترك مساحة لتبخر جزء من البنزين، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وعدم ملء إطارات السيارات بشكل كامل.

وأكد ضرورة الذهاب إلى المستشفى فورًا، عند الإحساس بالإجهاد الناتج من ارتفاع الحرارة، حتى يكون العلاج بسيط، وعلى الصائمين الإكثار من تناول السوائل خلال فترة الإفطار.