شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يعلن الطوارئ لمواجهة الحر الشديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة غدا الخميس.

وكان المحافظ قرر تعطيل الدراسة بجميع مدارس التربية والتعليم ولجان تقدير الدرجات وكنترول الشهادة الإعدادية غدا الخميس تزامنا مع الموجة.

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وأشار إلى أنه تم التنسيق مع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لتعطيل الدراسة بجميع المدارس على مستوى المحافظة ومنح اجازة للطلاب والمعلمين حرصاً على صحة أبنائنا الطلاب وتماشياً مع قرار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم اليوم بتأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019 على ان تستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا .

وأضاف أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف والتنسيق مع المستشفيات الجامعية، في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتي تخطت 46 درجة مئوية ومتوقع غدا الخميس أن تصل لـ48 درجة مئوية والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات اصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها فضلا عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية تحسباً لنشوب حرائق.

وناشد «مرزوق» مواطني المحافظة بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وصيام الشهر الكريم والالتزام بإجراءات السلامة وتوخى الحذر، خاصة سائقى المركبات على الطرق الرئيسية، لافتا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالقرى والمراكز وكافة الجهات وقطاعات الخدمات لمواجهة موجة الطقس الحارة، فضلا عن استقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب 01115354422- 01002782373- 01220055008 ) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة و«الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية» على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لمواجهة أي طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها، سائلًا الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء.