شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يكرم 50 طفلًا من حفظة القرآن الكريم بمناسبة رمضان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، 50 طفلا من حفظة القرآن، حيث شمل التكريم فئات تبدأ من فئة الخمسة أجزاء مرورا بعشرة أجزاء وخمسة عشر جزءا وعشرين جزءا وصولا إلى فئة حفظة القرآن كاملاً، وانتهاء بفئة المتميزين الذين يقرأون القرآن بالقراءات العشرة المتواترة، وذلك بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

وهنأ المحافظ أبناءه من حفظة القرآن، مثنيا عليهم ومحفزا ومشجعا لهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم، الذي سيكون لهم دافعا على التفوق في شتى مجالات حياتهم، وليكونوا مواطنون محبون لوطنهم يعملون من أجل رفعته وتقدمه وازدهاره، مؤكدا على أهمية السعي لفهم وتدبر القرآن والعمل به، وأن يحرصوا على دراسته والوقوف على معانيه السامية وذلك عن طريق علماء وأساتذة الأزهر والأوقاف.

Advertisements

كما هنأ المحافظ أولياء أمور حفظة القرآن، مؤكدا لهم على عظم ماقاموا به من تشجيع ومثابرة حتى وصل أبناؤهم إلى هذه المنزلة العالية، مشيرا إلى أن حفظة القرآن نعمة من الله على وطننا الغالي مصر، وبركة ورزق على الآباء والأمهات، ومحفزا أولياء الأمور على مواصلة العطاء حتى يصبح أبناؤهم سواعد بناء للوطن.

جاء ذلك خلال حضوره حفل سنوى نظمته جمعية أهلية تابعة للتضامن الاجتماعى.

وتخلل الحفل بعض الفقرات والفعاليات أبرزها توزيع جوائز حفظة القرآن المقدمة من المؤسسة، ضمن حزمة الأنشطة الخيرية التي تستهدفها المؤسسة، في إطار العمل الإنساني والمجتمعي والخدمي للمؤسسة.

محافظ بني سويف يكرم 50 طفلاً من حفظة القرآن الكريم

محافظ بني سويف يكرم 50 طفلاً من حفظة القرآن الكريم