شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يشارك عمال النظافة بالغردقة إفطارهم الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، عمال النظافة والتجميل بمدينة الغردقة الإفطار الجماعي، الذي أقيم الأربعاء، بالنادي الاجتماعي بالمدينة، بحضور عدد من من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وبحسب بيان، أعرب المحافظ عن تقديره لدور عمال النظافة في تجميل مدينة الغردقة وإظهارها بالصورة اللائقة أمام الضيوف والزوار، مؤكدًا امتنانه للجهد الذي يبذلونه في ظروف قاسية وسط حرارة الجو والصيام، مشيرا إلى أنه بسواعدهم ستصبح الغردقة أجمل مدينة.

وفي سياق متصل، تمنى المحافظ من الجميع أن يكثروا من الدعاء خلال هذه الأيام المباركة، لكي يعم الأمن والرخاء والاستقرار لبلدنا العزيزة مصر في ظل القيادة السياسية الوطنية الواعية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.