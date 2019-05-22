شكرا لقرائتكم خبر عن نائب سفير سويسرا بالقاهرة: حكومة بلادي تواصل دعم أجندة الإصلاح الشاملة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نائب سفير سويسرا في القاهرة، أدريان هاوري، إن حكومة بلاده تواصل دعم أجندة الإصلاح الشاملة في مصر وفقا لرؤية 2030.

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وأضاف خلال احتفال السفارة باختتام مشروع التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكى المصرى، ومشروع تشغيل الشباب بمحافظة أسوان، بحضور وزير الزراعة، الدكتور عزالدين أبوستيت أن عدد العاملين في قطاع الاستزراع السمكى عام 2011 كان يبلغ نحو 100 ألف بإنتاج قدره 700 ألف طن من السمك وهو العدد الذي تضاعف حاليا ليتجاوز 255 ألفا وينتج أكثر من 1.7 مليون طن من السمك، مشيرا إلى أن هذه النتيجة هي ثمرة الجهود المشتركة بين الحكومة ومعاهد الأبحاث والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

وأكد أن هذه المشروعات تأتى في إطار الشراكة بين مصر وسويسرا، حيث قدمت مساعدات مادية وفنية للصيادين ومصنعى الأسماك والتجار والسيدات بائعات الأسماك ومزارعي الأسماك والتعاونيات.

وفي ظل استفادة أكثر من ألف سيدة من مشروع التحول المستدام الذي شمل 6 محافظات، روت بعض السيدات المستفيدات تجاربهن وكيفية الاستفادة من المشروعات التي عملت على زيادة رأس المال.