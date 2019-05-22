شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح مهمة لتجنب الإجهاد الحراري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم دكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري أثناء موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد:

- الحرص على الاستحمام يوميًا بالماء البارد.

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- استعمال بودرة مضادة للفطريات ووضعها بين أصابع القدم والفخذين والذراعين.

- استعمال بودرة «الشبة» للقضاء على رائحة العرق.

- يجب على الأمهات أن يحرصن على قص شعر أبنائهن لتهوية منطقة الرقبة.

- وضع «بشكير مبلل» تحت جسم الأطفال أثناء فترة النوم لتجنب الإصابة بـ «الحمونيل».