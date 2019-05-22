شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة» ترفع درجة الاستعداد بسبب ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة بناءً على توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اعتباراً من اليوم وحتى نهاية الموجة الحارة.

وأضاف «بيومى» أنه تم توفير جميع ادوية الطوارئ والمحاليل بزيادة عن الأرصدة لمواجهة أي أزمات، ونصح بتوخى الحذر من السير تحت أشعة الشمس، وعدم التعرض المباشر لها لفترة طويلة، وشرب كمية من المياه بعد الإفطار لمواجهة الحرارة الشديدة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس شديد الحرارة،الخميس، وتصل إلى الحرارة العظمى إلى 45 درجة في القاهرة، والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 41 والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.