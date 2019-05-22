شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: تعديلات قانون الإيجار القديم تحتاج استفتاء شعبيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد سالم، الخبير القانوني، إن قانون الإيجار القديم شائك جدا ومن الصعب اتخاذ أي خطوات بسهولة وبسرعة فيه؛ نظرا لتأثر شريحة كبيرة جدا تكاد تكون الأغلبية من الشعب المصري به.

وأضاف «سالم»، في تصريح اليوم، الأربعاء، أن هذا القانون الشائك يحتاج إلى عمل مناقشة مجتمعية موسعة، بحيث تتم دراسته بشكل وافي ومراجعة بنوده بندا بندا ثم يحدث توافق شعبي على أي تعديلات جديدة فيه بحيث لا تضر الساكنين ولا أصحاب العقارات.

Advertisements

وأشاد الخبير القانوني بموقف البرلمان المصري في التعامل مع القانون بكل حرص وحذر؛ لضمان عدم التسبب في أي فوران في الشارع المصري الذي يمسه هذا القانون الهام.

وأوضح أن مناقشة هذا القانون أصبح أمرًا حتميًا حتى يتم إعطاء كل ذي حق حقه بشكل لا يتسبب في أي مشكلة لاي من طرفي عقود الإيجار القديم.

وشدد الخبير القانوني أن تعديلات هذا القانون قد تحتاج استفتاء شعبي لا مجرد استفتاء بين النواب حتى ضمان أن تكون الصيغة الجديدة لهذا القانون حال تعديله صيغة مناسبة لجميع الأطراف.