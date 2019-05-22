شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تستجيب لشكوى عبر «فيس بوك» حول دار الشباب في الرماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن زيارة دار للمسنين بمساكن الشباب بمنطقة الرماية بالجيزة، والتي تداول على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أنه يوجد بها مسنون من ذوي الإعاقة وليس لديهم أهلية واحتياج الدار إلى التبرعات وتوجيه المواطنين لتقديم تبرعات مادية وعينية للدار.

وبحسب بيان، الأربعاء، تحقق الفريق من صحة ما تم تداوله، وتبين أن الدار غير مرخص وعبارة عن وحدة سكنية تابعة لجمعية ندى عمري المشهرة بمحافظة القاهرة، وقد قامت الجمعية باستخدامها كدار لرعاية المسنين بدون الحصول على ترخيص من الإدارة الفنية المختصة ودون إتباع اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن.

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واتضح وجود (3) سيدات مسنات اثنتين منهن لديهن إعاقة ذهنية ولا يوجد بالدار سوى مشرفة واحدة فقط ويرافقها أطفالها بالإضافة إلى عدم وجود أي ملفات أو سجلات أو دفاتر للتبرعات المادية والعينية التي ترد للجمعية. كما تبين ايضاً ان المكان غير نظيف وغير ملائم لاحتياجات المسنين وحالتهم الصحية مع وجود بعض الأغذية منتهية الصلاحية والتي تم إعدامها فوراً وبدأت إجراءات نقل المسنين.

وبالتواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة تبين أنه سبق أن قامت إدارة الهرم الاجتماعية بتوجيه إنذار قانوني للجمعية بغلق الدار بتاريخ 11/5/2019م.

كما تبين للفريق عقب اجراء مزيد من التحريات انه يوجد دار أخرى للمسنين تابعة لنفس الجمعية بحدائق الأهرام بالجيزة، فقام الفريق بزيارتها أيضًا وتبين أن الدار غير مرخصة وبها عدد 13مسن ومسنة ولا يوجد بها جهاز وظيفي سوي مشرفة فقط، كما تبين وجود بعض المسنين مجهولى الهوية داخل الدار.

وعليه قام أعضاء فريق التدخل السريع بالتوجه لقسم شرطه الهرم وتم تحرير محضر برقم 33057جنح الهرم وتم تحويله للنيابة العامة للتحقيق فيه، وجارٍ أتخاذ الاجراءات القانونية نحو توفير أماكن أخرى للمسنين بالدار تمهيدا لغلقها، وتشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة لفحص الجمعية ماليا وإداريًا.

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رسائل الواتساب وعدم تقديم التبرعات سواء المادية والعينية إلا إلى الجهات المرخص لها من قبل الوزارة وطلب ما يفيد الترخيص واستلام ايصالات رسمية قبل التبرع.