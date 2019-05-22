تركي آل الشيخ يوزع كراتين رمضان على المصريين بالتعاون مع جمعية الأورمان (صور)

قام المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، بإهداء كراتين رمضان للمحتاجين، وذلك بالتعاون مع جميعة الأورمان.

يذكر أن جميعة الأورمان بمصر قامت أمس بتوزيع كراتين شهر رمضان الفضيل، إلى أبناء الشعب المصري.

وكان أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان.

وأضاف تركي في تدوينة له عبر الصفحة الرسمية له على برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر"،: "كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال، وندعو جميع المسلمين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية: https://quranathanawards.com".