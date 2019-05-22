شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة عن غزوة بدر × 10 معلومات وانتصار المسلمين رغم قلتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 17 رمضان يحتفل العالم الإسلامى بذكرى غزوة بدر التى انتصر بها المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش وفى النقاط التالية أهم المعلومات عن تلك الغزوة.

1-غزوة بدر تُسمى أيضًا غزوة بدر الكبرى وبدر القتال ويوم الفرقان سُميت بهذا الاسم نسبةً إلى منطقة بدر التي وقعت المعركة فيها، وبدر بئرٌ مشهورةٌ تقع بين مكة والمدينة المنورة.

2- وقعت فى السابع عشر من رمضان في العام الثانى من الهجرة أى من 1438عام هجرى.

3-كانت بين المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش ومن حالفها من العرب بقيادة عمرو بن هشام المخزومى القرشى.

4-قادة المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عبد المطلب وأبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب.

5-قادة قريش أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف.

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6-عددُ المسلمين فى غزوة بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، معهم فَرَسان وسبعون جملاً.

7-كان تعدادُ جيش قريش ألفَ رجلٍ معهم مئتا فرس، أى كانوا يشكِّلون ثلاثة أضعاف جيش المسلمين من حيث العدد تقريباً.

8-انتهت غزوة بدر بانتصار المسلمين على قريش وقتل قائدهم عمرو بن هشام.

9-عدد من قُتل من قريش في غزوة بدر سبعين رجلاً وأُسر منهم سبعون آخرون.

10-أما المسلمون فلم يُقتل منهم سوى أربعة عشر رجلاً، ستة منهم من المهاجرين وثمانية من الأنصار.