صور.. شوارع مصر الجديدة تتزين لاستقبال بطولة أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حى مصر الجديدة، جهودًا مكثفة لرفع كفاءة الشوارع والحدائق، ضمن استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال بطولة أفريقيا والتى تنظمها مصر وتنطلق الشهر المقبل.
وأكد العميد أحمد محمد أنور، رئيس حى مصر الجديدة، أن هناك جهودًا مكثفة لتزيين الشوارع ودهان الأسوار بلون موحد وتزيين وصيانة المسطحات الخضراء، مشيرًا إلى أنه تم تطوير المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى بشارع العروبة من خلال أعمال التهذيب وإنشاء أحواض زهور بصورة حضارية .
وأضاف رئيس الحى لـ"الخليج 365"، أنه تم تزيين الأشجار بالإضاءة الملونة، لتظهر بشكل حضارى، وكذلك جار دهان الأسوار المتاخمة لطريق العروبة مصر الجديدة.
تزيين أشجار شوارع مصر الجديدة ضمن استعدادات بطولة أفريقيا
تزيين أشجار شوارع مصر الجديدة ضمن استعدادات بطولة أفريقيا
تزيين أشجار شوارع مصر الجديدة ضمن استعدادات بطولة أفريقيا
تزيين أشجار شوارع مصر الجديدة ضمن استعدادات بطولة أفريقيا
تزيين أشجار شوارع مصر الجديدة ضمن استعدادات بطولة أفريقيا
تزيين أشجار شوارع مصر الجديدة ضمن استعدادات بطولة أفريقيا
تزيين أشجار شوارع مصر الجديدة ضمن استعدادات بطولة أفريقيا
تزيين أشجار شوارع مصر الجديدة ضمن استعدادات بطولة أفريقيا
تزيين أشجار شوارع مصر الجديدة ضمن استعدادات بطولة أفريقيا
تزيين أشجار شوارع مصر الجديدة ضمن استعدادات بطولة أفريقيا
تزيين أشجار شوارع مصر الجديدة ضمن استعدادات بطولة أفريقيا
تزيين أشجار شوارع مصر الجديدة ضمن استعدادات بطولة أفريقيا
تزيين أشجار شوارع مصر الجديدة ضمن استعدادات بطولة أفريقيا
تزيين أشجار شوارع مصر الجديدة ضمن استعدادات بطولة أفريقيا
تزيين أشجار شوارع مصر الجديدة ضمن استعدادات بطولة أفريقيا
دهان الاسوار
دهان الاسوار
دهان الاسوار
صيانة الحدائق
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