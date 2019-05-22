شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل شيخ يعلن عن أكبر مسابقة فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار بالديون الملكى السعودى تركى آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال.

المسابقة ودعا "ال شيخ" جميع المسلمين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمسابقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركى آل شيخ يعلن عن أكبر مسابقة فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.