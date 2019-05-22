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شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يقرر تأجيل امتحانات الشفوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة قرر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوى المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجى غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف فى هذه الظروف من الطقس السئ الذى تتعرض له البلاد، وذلك بمناطق الدقهلية والمنوفية والغربية.
وترك لعمداء الكليات حرية تقدير الموقف بشأن استكمال إجراء الاختبارات غدًا كما هو معلن بجداول الامتحانات أو تأجيلها، كل حسب طبيعة مكانه وموقعه الجغرافي، على أن يعلموا الطلبة والطالبات بالمواعيد الجديدة في حال تغييرها.
كما شدد رئيس الجامعة على الكليات ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الموجة الحارة داخل لجان الامتحانات، بزيادة عدد المراوح داخل اللجان، وتوفير الاستعدادات الطبية والرعاية الصحية اللازمة باللجان الطبية بالكليات.
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