الداخلية تنجح في إتمام الصلح عائلتين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة قسم شرطة الخصوص في النزاع القائم بينهما. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهما بعدم التعرض للآخر.

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