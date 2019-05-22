أبرزها "الإفراج عن طلاب الثانوية العامة وكلب يعقر 8 أشخاص".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الإفراج عن جميع طلاب الثانوية العامة المقبوض عليهم

قالت مصادر أمنية، إن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد أصدر تعليماته بالإفراج عن جميع طلاب الثانوية العامة المقبوض عليهم خلال المظاهرة التي نظموها أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، أمس.

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كشف غموض مقتل سيدة داخل منزلها بعين شمس

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف غموض مقتل سيدة داخل منزلها بعين شمس، وضبط مرتكبي الواقعة.

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السيطرة على حريق أتوبيس نقل عام في الأميرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق نشب داخل أتوبيس نقل عام فى المرج الأميرية دون وقوع إصابات.

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كواليس سرقة مجوهرات بـ 10 ملايين من شقة طبيب بالعجوزة

كشفت تحريات رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة مجوهرات تقدر بأكثر من 10 ملايين جنيه، من داخل شقة طبيب شهير بمنطقة العجوزة، وتبين أن خادم وراء السرقة، وأمكن ضبطه.

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وقت الإفطار.. الداخلية تنجح في إحباط تهريب 171 ألف قرص مخدر-(صور)

نجحت الأجهزة الأمنية، في إحباط محاولة تشكيل عصابي لتهريب أكثر من 171 ألف قرص مخدر، حاولوا استغلال وقت الإفطار للقيام بعملية تهريب أقراص مخدرة.

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كلب مسعور يعقر 7 أطفال ومسن بالبحيرة

أثار كلب مسعور الذعر بين أهالي مركز أبوحمص، بمحافظة البحيرة، عقب عقره لـ 7 أطفال ومسن واحد.

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مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

لقي اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة، مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، محكوم على أحدهما بالإعدام، عقب نجاح أجهزة البحث في تحديد مكان اختبائهما، في الدقهلية.

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ننشر أسماء المتهمين المحالين للمفتي في قضية "لجان المقاومة الشعبية"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية رقم 1273/2016 جنايات كرداسة، والمعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".

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إحالة أوراق 6 متهمين للمفتي بقضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي، في القضية رقم 1273/2016 جنايات كرداسة والمعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وتحديد 19 يونيو للنطق بالحكم.

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تأجيل طلب رد جمال وعلاء مبارك في رد محكمة "التلاعب بالبورصة"

قررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل نظر طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرين، لجلسة 19 يونيو المقبل.

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