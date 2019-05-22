نصاب يحتال على مهندس ويستولي على 90 ألف جنيه بزعم تسفيره للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط نصاب استولى على 90 ألف جنيه من أحد الأشخاص بزعم تسفيره للخارج.

تمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بأمن الغربية من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم) لقيامه بالنصب والاحتيال على مهندس، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، والاستيلاء منه على مبلغ 90 ألف جنيه، مقابل تسفيره لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.