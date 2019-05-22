بحجم تعاملات 2 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل بدولة عربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بلغ حجم تعاملاتهما خلال عام 2 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام شخصين (عامل "يعمل بدولة عربية"- وحاصل على معهد فنى صنايع)، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول ، وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري للثاني من خلال العائدين من تلك الدولة ، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (2,000,000) إثنين مليون جنيه مصري، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.