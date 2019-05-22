بعد ارتكاب 3 جرائم.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عنصرين إجراميين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة المعادي.
أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المعادي، قيام عاطلين سبق اتهامهما في 9 قضايا، يكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "التسلق".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية والفضية المستولى عليها لدى عميليهما.
كما تم بإرشادهما ضبط هواتف محمولة بمسكنهما من متحصلات السرقة، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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