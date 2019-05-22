"التعليم العالي" تحسم الجدل بشأن تأجيل الامتحانات بالجامعات بسبب الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، تفويض رؤساء الجامعات اتخاذ القرار المناسب بشأن انتظام عقد الامتحانات بجامعاتهم من عدمه غدا الخميس ٢٣ مايو، مراعاة لظروف الطقس شديد الحرارة، وذلك بما يتوافق وظروف كل جامعة.

ولم تحسم كافة الجامعات قرارها بشأن تأجيل امتحانات غدًا الخميس، باستثناء جامعة سوهاج التي قرر رئيسها الدكتور أحمد عزيز، تأجيل امتحانات الطلاب المقرر إجراؤها غداً بمختلف الكليات بالمقرين القديم والجديد بـ "الكوامل"؛ بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأشار "عزيز" إلى أن الامتحانات التي سيتم تأجيلها بجميع الكليات ستعقد في آخر يوم بعد نهاية الاختبارات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارا لطيف ليلا، وتصل درجات الحرارة على أغلب المحافظات إلى 45 درجة.

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