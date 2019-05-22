‎بالصور- تنصيب عمود "مرنبتاح" في البهو الأعظم بجوار رمسيس بالمتحف الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
أعلنت وزارة الآثار، الانتهاء من ترميم وتنصيب عمود مرنبتاح على قاعدته، بالبهو العظيم بالمتحف المصري الكبير بجوار تمثال الملك رمسيس الثاني والذى كان قد تم نقله فى شهر مارس ٢٠١٨ من القلعة للمتحف.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن عمود الملك مرنبتاح المعروف لدى علماء المصريات والآثاريين المتخصصين فى دراسات عصر الرعامسة باسم عمود "المطرية"، يعد أحد أهم الوثائق التاريخية المتعلقة بعهد الملك مرنبتاح رابع ملوك الأسرة الـ19.
ولفتت الوزارة إلى أنه جرى الانتهاء من ترميم العمود وعمل القاعدة الخاصة به، حيث تعرض جزء من العمود للتلف أثناء تواجده بمقره المؤقت في القلعة.
وأكد البيان أن مرنبتاح هو ابن الملك رمسيس الثاني من زوجته الثانية إيزيس نوفرت، وترتيبه الرابع عشر بين أبناء رمسيس، إذ أن جميع إخوته الأكبر منه قد ماتوا فى حياة والدهم، وقد استمرت مدة حكم مرنبتاح حوالى عشر سنوات من عام 1213 ق.م إلى عام 1203 ق.م.
ويتزين العمود الأثري بنقوش من الحفر الغائر وكتابات باللغة الهيروغليفية حيث يوجد عليه نص من 4 أسطر يتحدث عن الانتصار التاريخي العظيم اليى حققه الملك الباسل مرنبتاح على الليبيين في العام الخامس من عهده في حدود الدلتا الغربية (حوالى عام 1208 ق.م)، وهي إحدى المعارك الحربية الشهيرة والخالدة خلال عصر الرعامسة وخلال عصر الدولة الحديثة والتى سجلت من خلال العديد من آثار الملك مرنبتاح، وذلك فى نقش الكرنك الكبير.
وجرى اكتشاف العمود في مارس 1970، بواسطة أحد البعثات أثناء التنقيب عن معابد مدينة "أون" الآثرية الموجودة بمنطقة عرب الحصن بالمطرية، وجرى نقل العمود من موقعه بمنطقة عرب الحصن إلى منطقة القلعة فى عام 2006، وخضع لأعمال الترميم هناك قبل أن ينقل مؤخرا لمكان عرضه الدائم بالبهو العظيم بالتحف الكبير.
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يبلغ طول العمود 5.60 أمتار ووزنه 17 طنا، مصنوع من الجرانيت الوردي، وله قاعدة دائرية ترتكز على قاعدة مربعة الشكل من الحجر الجيري.
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