جامعة المعرفة بالعاصمة الإدارية تفتح باب تلقي طلبات الالتحاق للعام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فتح باب تلقي طلبات التقديم للالتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل 2019- 2020، ويستمر تلقي الطلبات حتى بداية السنة الدراسية الجديدة.

وأوضحت الشركة المالكة لجامعات المعرفة، أنه سيتم منح الطلاب الراغبين في الالتحاق - دفعة سبتمبر2019 – منح دراسية تصل إلى مائة ألف جنيه طوال المدة المتوقعة لدراساتهم، بالإضافة لمنح دراسية أخرى، تختص بالإنجازات الأكاديمية أو الرياضية.

وتابعت أن جامعات المعرفة الدولية تم تشيدها على أحدث الطرز المعمارية العالمية، على مساحة اجمالية تصل إلى 50 فدان تضم مباني إدارية وسكنية، فضلا عن منشآت تدريبية ومعامل خاصة بالبحث العلمي، وملاعب وساحات خضراء وتعد نموذجا فريدا في تقديم خدمات تعليمية متطورة تقوم على أحدث المناهج والأساليب التعليمية".

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وتستضيف الجامعة، فروعًا من جامعات عالمية تتيح كلاً منها الدراسة بأكثر تخصصاتها تميزًا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامعة 15 ألف طالب وطالبة، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من الحرم الجامعي في سبتمبر2019 على مساحة ٢٧ ألف متر مربع.

وستضم الجامعة فروعا علمية متخصصة لأفضل الجامعات المصنفة عالميا، بداية بجامعة كوفنتري البريطانية والتي ستدرس وتمنح شهادات في الهندسة والحوسبة والتصميم والإعلام اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

ويحصل الطلاب الملتحقون بفرع جامعة كوفنتري في جامعات المعرفة الدولية على نفس جودة التعليم والمناهج التعليمية التي يتم تدريسها في المملكة المتحدة، كما سيحصلون على بطاقة هوية جامعية ID وبريد إليكتروني خاص بجامعة كوفنتري؛ كما توفر الجامعة فرصة دراسة فصل دراسي أو سنة دراسية كاملة في المملكة المتحدة.