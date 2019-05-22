أخبار مصر | الأزهر يقرر تأجيل امتحانات الشفوي لـ 1 يونيو بسبب درجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يقرر تأجيل امتحانات الشفوي لـ 1 يونيو بسبب درجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت مشيخة الأزهر الشريف، قرارا بتأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة للمتقدمين من 3 محافظات وهي الدقهلية والمنوفية والغربية، غدا الخميس ليوم السبت 1 يونيو.

كما قرر الأزهر تأجيل الدراسة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الظروف من الطقس السئ، الذي تتعرض له البلاد.

Advertisements