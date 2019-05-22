أخبار مصر | مصر للطيران تطلق حملة تسويقية تحت شعار "ناقل واحد وجهة واحدة كأس واحد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر للطيران تطلق حملة تسويقية تحت شعار "ناقل واحد وجهة واحدة كأس واحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شركة مصر للطيران بتدشين حملة دعائية وتسويقية لرعاية مصر للطيران بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 بعنوان ناقل واحد وجهة واحدة كأس واحد، حيث بدأت الشركة في تنفيذ عدد من البنود للترويج لاستضافة مصر للحدث الكروي الكبير.

وكانت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة قد اعلنت في وقت سابق عن تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للقائمين علي تنظيم البطولة لضمان خروجها بالشكل اللائق لمكانة مصر رئيس الاتحاد الافريقي في دورته الحالي وتم تخصيص صالة 4 بمطار القاهرة لاستقبال الوفود والمشجعين واطلاق اسم البطولة عليها .

وذلك تحت رعاية ودعم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران .