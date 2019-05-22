أخبار مصر | تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة لتلاوة القرآن والأذان.. والجوائز 12 مليون ريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة لتلاوة القرآن والأذان.. والجوائز 12 مليون ريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان.

وأضاف تركي في تدوينة له عبر الصفحة الرسمية له على برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر"،: "كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال، وندعو جميع المسلمين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية: https://quranathanawards.com".