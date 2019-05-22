أخبار مصر | الآثار: تثبيت ثاني قطعة أثرية ضخمة في بهو المتحف الكبير (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار: تثبيت ثاني قطعة أثرية ضخمة في بهو المتحف الكبير (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام فريق العمل بالمتحف المصري الكبير بإقامة وتثبيت عمود الملك مرنبتاح بمكانه النهائي بالبهو العظيم، وذلك تحت إشراف السيد اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة به، وقام فريق العمل بإجراء أعمال التنظيف الميكانيكي والتنظيف الرطب وتثبيت وتقوية القشور الضعيفة المتواجدة بالعمود.

وعن طريقة تثبيت العمود، حرص فريق العمل على اتباع الطرق العلمية الحديثة في إقامة وتثبيت عمود الملك مرنبتاح بالقاعدة الخاصة به وبالطرق الآمنة دون حدوث أي أضراربالعمود أثناء العمل.

والعمود مصنوع من الجرانيت الأحمر، ويبلغ ارتفاعه خمسة أمتار و60 سم ويزن عشرة أطنان.

والجدير بالذكر أنه تم اكتشاف العمود فى مارس 1970، بواسطة أحد البعثات أثناء التنقيب عن معابد مدينة "أون" الآثرية الموجودة في منطقة عرب الحصن بالمطرية، وجرى نقل العمود من موقعه بمنطقة عرب الحصن إلى منطقة القلعة فى عام ٢٠٠٦، وخضع لأعمال الترميم وظل مودع بالقلعة حتي عام ٢٠١٨ إلي أن قامت إدارة الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير بنقل العمود إلى مكان عرضه الدائم بالبهو العظيم بالمتحف الكبير في أكتوبر 2018.