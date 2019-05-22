أخبار مصر | "التدخل السريع": دار للمسنين بالرماية غير مرخص بجانب عدم نظافة المكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التدخل السريع": دار للمسنين بالرماية غير مرخص بجانب عدم نظافة المكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار فريق التدخل السريع المركزي، في استجابة سريعة لما تم تداوله علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" حول وجود دار للمسنين بمساكن الشباب بمنطقة الرماية بالجيزة ويوجد بها مسنين من ذوي الإعاقة وليس لديهم أهلية واحتياج الدار إلي التبرعات وتوجيه المواطنين لتقديم تبرعات مادية وعينية للدار، الدار للتحقق من صحة ما تم تداوله.

وتبين من خلال الزيارة أن الدار غير مرخصة وهي عبارة عن وحدة سكنية تابعة لجمعية ندي عمري المشهرة بمحافظة القاهرة، وقد قامت الجمعية باستخدامها كدار لرعاية المسنين بدون الحصول علي ترخيص من الإدارة الفنية المختصة ودون إتباع اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن.

واتضح أيضاً وجود عدد (3) سيدات مسنات اثنتين منهن لديهن إعاقة ذهنية ولا يوجد بالدار سوى مشرفة واحدة فقط ويرافقها أطفالها بالإضافة الى عدم وجود أية ملفات أو سجلات أو دفاتر للتبرعات المادية والعينية التي ترد للجمعية.

Advertisements

وكما تبين أيضاً أن المكان غير نظيف وغير ملائم لاحتياجات المسنين وحالتهم الصحية مع وجود بعض الأغذية منتهية الصلاحية والتي تم إعدامها فوراً وبدأت إجراءات نقل المسنين، بالتواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة تبين أنه سبق أن قامت إدارة الهرم الاجتماعية بتوجيه إنذار قانوني للجمعية بغلق الدار بتاريخ 11/5/2019م.

كما تبين للفريق عقب اجراء مزيد من التحريات انه يوجد دار أخري للمسنين تابعة لنفس الجمعية بحدائق الاهرام بالجيزة ، فقام الفريق بزيارتها أيضا وتبين أن الدار غير مرخصة وبها عدد 13مسن ومسنة ولا يوجد بها جهاز وظيفي سوي مشرفة فقط ، كما تبين وجود بعض المسنين مجهولى الهوية داخل الدار.

وعليه قام أعضاء فريق التدخل السريع بالتوجه لقسم شرطه الهرم وتم تحرير محضر برقم 33057جنح الهرم وتم تحويله للنيابة العامة للتحقيق فيه ، وجارى أتخاذ الاجراءات القانونية نحو توفير أماكن أخرى للمسنين بالدار تمهيدا لغلقها ، وتشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة لفحص الجمعية ماليا واداريا.

لذا فإن وزارة التضامن الأجتماعي تهيب بالسادة المواطنين عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رسائل الواتساب وعدم تقديم التبرعات سواء المادية والعينية الا الى الجهات المرخص لها من قبل الوزارة وطلب ما يفيد الترخيص واستلام ايصالات رسمية قبل التبرع.