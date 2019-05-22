أخبار مصر | المصريون من فوق الممشى الزجاجي بمحور روض الفرج: إنجاز سيمتد لأجيال قادمة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصريون من فوق الممشى الزجاجي بمحور روض الفرج: إنجاز سيمتد لأجيال قادمة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، بعدد من المواطنين فوق محور روض الفرج، وتحديدًا فوق الممشى الزجاجي حيث اختاروا قضاء فترة ما بعد الإفطار والاستمتاع بهواء النيل، ومشاهد مرور البواخر أسفل الممشى الزجاجي.

وتحاورت كاميرا الخليج 365 مع المواطنين من مختلف الفئات وكان أول من التقت أوليفيا ووالدها، وهو مهندس معماري، حيث قال إن مشهد الممشى الزجاجي في ليل القاهرة يعتبر مشهدًا رائعًا وتسجيلًا لإنجازًا مصريًا جديدًا، وقالت أوليفيا أنها فضلت قضاء ليلتها فوق الممشى الزجاجي فهو يضمن أجراء ممتعة وسط المصريين من كل الفئات.

ومن ناحيته قال أحمد خالد، إنه وأسرته حرصوا على التواجد فوق الممشى الزجاجي، فهي نزهة كما وصفها مجانية وفي نفس الوقت تتيح فرصه ومساحة للأطفال كي ينطلقوا.

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فيما قال عادل، إن المشروع يعتبر مفاجأة للمصريين، ووصف المشروع بأنه "فتح بيوت" على حد تعبيره، حيث عمل عشرات العمال والمهندسين في هذا الإعجاز الهندسي الضخم، وأضاف أن منفذ ومصمم المشروع لم يهمل المواطن العادي وأتاح له نزهة مجانية متمثلة في الممشى الزجاجي، والذي يعتبر استغلالًا أمثلًا للمساحة على جانب المحور.

وسجلت كاميرا الخليج 365 عدد من المشاهد المتعددة للأهالي والمواطنين الذين توافدوا على محور روض الفرج وحرصهم على تسجيل هذه اللحظات من فوقه، سواء على الممشى الزجاجي أو فوق الكوبري نفسه، أو عند لوحته التأسيسية.

يذكر أن محور روض الفرج المعلق سُجل في موسوعة جينيز كأهرض كوبري في العالم، وهو الإنجاز الذي تم تصميمه وتنفيذه بخبرات وأيادي مصرية خالصة.