مصر | التحريات الأولية: "ماس كهربائي" سبب حريق بمصنع السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحريات الأولية: "ماس كهربائي" سبب حريق بمصنع السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت التحريات الأولية، أن وراء الحريق بمخزن كرتون بمنطقة أطلس بمدينة السلام، هو ماس كهربائي.

ونشب اليوم الأربعاء، حريق هائل بمخزن كرتون بمنطقة أطلس في مدينة السلام، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمخزن للكرتون بمدينة أطلس بالسلام، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، لمحاصرة النيران والسيطرة على الحريق.