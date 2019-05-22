مصر | "ضحية لقمة العيش".. عاطلان يقتلان سائق توكتوك ويرميان جثته بالشارع لسرقته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضحية لقمة العيش".. عاطلان يقتلان سائق توكتوك ويرميان جثته بالشارع لسرقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم شرطة السلام ثان، من ضبط عاطلين متهمين بقتل سائق "توك توك" بهدف السرقة، بعد التخلص منه عن طريق ضربه بآلة حادة في مؤخرة الرأس بمنطقة سوق العبور بنطاق القسم.



وكانت البداية بتلقي الرائد محمد عبد المنعم رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، إشارة من النقيب حسني كمال رئيس نقطة شرطة سوق العبور بدائرة القسم، مفاده تلقيه بلاغا من أحد الأهالي بالعثور على جثة شاب بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسائق "توك توك" ففي العقد الثاني من عمره، وبه آثار ضرب بآلة حادة في مؤخرة الرأس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بهدف السرقة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد الوزير مدير أمن القاهرة.