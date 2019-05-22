شكرا لقرائتكم خبر عن للتعاون بين الجانبين.. مذكرة تفاهم بين جامعتي كفر الشيخ والدلتا للعلوم والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور يحيى عبد العظيم المشد، رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس محمد ربيع، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة.

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وخلال الزيارة، جرى بحث سبل التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والتعاون المشترك في المشاريع العلمية، والمشاريع البحثية المشتركة في إقليم الدلتا، واتاحة الفرص للمعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة الدلتا للتسجيل في كليات جامعة كفر الشيخ.

كما وُقعت اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي بين الجامعتين مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ممثلة في رئيسها الدكتور يحيى عبدالعظيم المشد.

وأكد الدكتور يحيى عبد العظيم المشد، رغبة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، في استمرار أنشطة التعاون مع جامعة كفر الشيخ من خلال كلياتها القائمة الصيدلة وطب الفم والأسنان والهندسة وادارة الأعمال وكذلك مع الكليات الجديدة التي تسعى جامعة الدلتا لإنشائها، وهي كليات الطب البشري وهندسة الغاز والطاقة والذكاء الاصطناعي والحاسبات والعلوم الصحية التطبيقية ،والإستفادة من تجربة جامعة كفر الشيخ في إنشاء الكليات الجديدة.