شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين» ينظم حفل إفطاره السنوي بملتقى قرطام الثقافي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ينظم حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، حفل الإفطار السنوي، الخميس، بملتقى قرطام الثقافي، في إطار تعزيز التواصل المستمر بين القادة السياسيين والمواطنين.
وقالت رشا عمار، المتحدث الإعلامي للحزب، في بيان، الأربعاء، إن حزب المحافظين وجه دعوة لعدد من الشخصيات السياسية والحزبية والكتاب والصحفيين وقادة الرأي للمشاركة في حفل الإفطار السنوي، لاعتباره فرصة لتعاون وتبادل الآراء بين الناس، من خلال تواصل القيادات السياسية مع المواطنين والصحفيين.
يشارك في الحفل قيادات الحزب، على رأسهم المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، والمستشار محمد عبدالمولي، النائب الأول لرئيس الحزب وشباب اللجنة التنسيقية بالأحزاب، وعدد من نواب البرلمان، وأعضاء اتحاد الطلاب بالجامعات، وممثلي شباب الحزب من المحافظات، بالإضافة إلى أعضاء مجلس نواب عن الحزب، ورؤساء القطاعات والأمانات المختلفة.
كما يشارك في الحفل عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، والزملاء الصحفيين.
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