شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الحر.. تعطيل الدراسة بمدارس وكنترول الإعدادية بأسيوط غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، تعطيل الدراسة غدًا الخميس، 23 مايو، بجميع مدارس التربية والتعليم «طلاب ومعلمين»، وبلجان تقدير الدرجات وكنترول الشهادة الإعدادية، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حرصًا على صحة أبنائنا الطلاب مع اتخاذ كافة التدابير بجميع مرافق الخدمات بالمحافظة.

وأشار المحافظ في بيان، الأربعاء، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتعطيل الدراسة بجميع المدارس على مستوى المحافظة ومنح إجازة للطلاب والمعلمين، تماشيًا مع قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الأربعاء، بتأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي إلى يوم السبت، 1 يونيو 2019، على أن تستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا.

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وقال محافظ أسيوط إنه جرى رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف والتنسيق مع المستشفيات الجامعية، والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات إصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها، فضلا عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية تحسبًا لنشوب حرائق.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بعدم التعرض المباشر لآشعة الشمس في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وصيام الشهر الكريم والالتزام بإجراءات السلامة وتوخى الحذر وخاصة سائقى المركبات على الطرق الرئيسية، لافتًا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالقرى والمراكز وكافة الجهات وقطاعات الخدمات لمواجهة موجة الطقس الحارة.

ويأتي ذلك بجانب استقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة «البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط- أسيوط بوابة إلى التغيير» و«الصفحة الرسمية لمحافظة اسيوط» على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام، لمواجهة أي طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.