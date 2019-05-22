شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تفتتح محطتي صرف صحي بتكلفة 47 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، الأربعاء، جولاتها الافتتاحية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وافتتحت «ميخائيل» محطة صرف صحى أولاد حمام بقرية عزب النهضة، بتكلفة قدرها ٢٥ مليون جنيه، لخدمة حوالى ٦٠٧٧ نسمة بقرية أولاد حمام، إذ يتضمن المشروع خطوط انحدار UPVC أقطار مختلفة بطول ٦ كم، خط طرد قطر ٣٠٠ مم G. R. P، وعدد ٥ غرفة محابس وعدد ٣ طلمبة تصرف ٢٦ لتر/ ثانية، ورافع مانومتري ١٩ مترًا، بالإضافة إلى وحدة توليد قدرة ٧٥ ك.ف.أ، وذلك بجانب افتتاح محطة صرف صحي كفر الشناوي بفارسكور، بتكلفة قدرها ٢٢ مليون جنيه.

كما تفقدت «ميخائيل» مكونات المحطتين، واستمعت من مسؤولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لشرح موجز عن مراحل العمل بهما، وناشدت بسرعة تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية لتحقيق الاستفادة من المشروعين والبدء في أعمال الرصف.