شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تعتمد قرارًا بتكليف مديرين ووكلاء جدد بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، القرار رقم ٣١٢ لسنة ٢٠١٩، تكليف مديرى ووكلاء جدد لمستشفيات «دمياط العام، كفر سعد المركزى، رأس البر المركزى، كفر البطيخ المركزى، عزبة البرج المركزى، الروضة المركزي، الزرقا المركزي، دمياط التخصصي، الجلدية، حميات دمياط، صدر دمياط، رمد دمياط، المجلس الطبي العام وميت أبوغالب».

وأبرز المعينون الجُدد هم كل من الدكتور إسماعيل الحفناوي، مديرًا لمستشفى دمياط العام، والدكتور طارق هيكل، مدير معهد أورام دمياط، كما قررت المحافظ تكليف الدكتور محمد العصفورى نائبا لمدير مستشفى كفر سعد المركزى، على أن يستمر باقي من لم ترد أسماؤهم بالقرار في عملهم.