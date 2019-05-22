شكرا لقرائتكم خبر عن نادي المعاقين في شمال سيناء ينظم حفل إفطار جماعي لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم نادي المعاقين في شمال سيناء بالتنسيق مع جمعية فرسان الإرادة لمتحدى الإعاقة ومكتب ذوي الإعاقة وقصار القامة في مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء- حفل إفطار جماعي سنوي لذوي الإعاقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأقيم حفل الافطار في مقر نادي المعاقين بالريسة بالعريش بحضور ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، حسن صالح رئيس مجلس ادارة نادى المعاقين وجمعية فرسان الارادة لمتحدى الاعاقة، مجدولين كمال مسؤول مكتب ذوى الاعاقة وقصار القامة في مديرية الشباب والرياضة.. إلى جانب أعضاء مجلس ادارة النادى من المعاقين وأسرهم، وعدد من القيادات ومنظمات المجتمع المدنى.

وأكد حسن صالح، رئيس مجلس إدارة النادى، أن هذا الحفل ضمن الفعاليات السنوية للنادى بدعم من مكتب ذوى الاعاقة بمديرية الشباب والرياضة بهدف زيادة الترابط بين هذه الفئة وباقى فئات المجتمع، ويقام للعام التاسع على التوالى تحت رعاية المهندسة رضوى راتب من مجموعة شركات سما سيناء.