شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حرارة الجو.. «تعليم الإسماعيلية» تؤجل امتحانات الخميس للدبلومات وأولى ثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه من منطلق الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي والمقرر عقده غدًا الخميس 23 مايو 2015 إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019 والمقرر عقدها غدًا الخميس 23 مايو 2019 إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.

وأكدت الوزارة أن باقي الامتحانات تستكمل في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن.