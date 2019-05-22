شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان شهيد القوات المسلحة بمسقط رأسه في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الأربعاء، تشييع جثمان الشهيد سعدى عبدالجابرى سعدى، بقرية المدامود بحري نجع الصعايدة، والذي استٌشهد أثناء قيامه بتأدية خدمته العسكرية بمنطقة الواحات بالوادي الجديد، إثر انقلاب سيارته في أثناء مطاردة مع عناصر إجرامية.

وحضر تشييع الجثمان كلا من المستشار العسكري، وعبدالمحسن ربيع، رئيس مركز ومدينة الزينية ورئيس قرية المدامود بحري، وعبدالحارث زيادة، نائب رئيس المركز وعمدة القرية، والمئات من اهالى القرية والقرى المجاورة.

والتف الأهالي حول والد الشهيد وهم يهتفون«في الجنة يا شهيد، لا اله إلا الله الشهيد حبيب الله»، مطالبين بسرعة القصاص من قتلته.