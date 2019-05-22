مكرم محمد أحمد: "الأعلى للإعلام" لم يحاسب آى صحفى أو إعلامى على رأيه السياسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن قرارات المجلس تصدر من جميع الأعضاء و لا ينفرد بها رئيس المجلس، مشيرا إلى أن جميع القرارات جاءت لتصحيح أوضاع أو لضبط مخالفات وتجاوزات يجب التعامل معها بسلطة القانون المكفولة للمجلس . وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات صحفية له، أن المجلس لم يحاسب أى صحفى أو إعلامى على رأيه السياسى، لكنه تصدى للخروج على الضوابط خاصة أن هناك حالات وصلت إلى حد الإنفلات مثل فوضى الفتاوى على الشاشات التى وصلت إلى إباحة مضاجعة الموتى، مشيرا إلى أن المجلس عاقب صحفيين فى أربع حالات فقط بإحالتهم إلى نقابتهم.

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