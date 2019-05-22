شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الحرس الثورى: السفن الحربية الأمريكية فى المنطقة تحت سيطرتنا التامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قائد الحرس الثورى، إن السفن الحربية الأمريكية فى المنطقة تحت سيطرة كاملة للجيش والحرس الثورى، مؤكدا أن إيران تسيطر سيطرة تامة على شمال مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

ويشير البعض إلى أن جون بولتون، مستشار الأمن القومى الأمريكى ، يكرر ما فعله مع كوريا الشمالية مع إيران؛ ففى عام 2002، كان بولتون مساعد لوزير الخارجية للحد من الأسلحة والأمن الدولى، وكان أساسيا فى جعل الولايات المتحدة تنهى الاتفاق الإطارى مع كوريا الشمالية، الذى أوقف سعيها للحصول على سلاح نووى من البلوتنيوم، حيث قامت الولايات المتحدة بوقف إمدادات خام النفط لكوريا الشمالية .