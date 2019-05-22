شكرا لقرائتكم خبر عن 39.4 مليون مستفيد من دعم التأمين الصحى للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض البيان الإحصائى للهيئات الاقتصادية للعام المالى الجديد 2019/2020 المقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، حجم الدعم (الإعانات) المُحصل من الخزانة العامة للدولة بموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى.



ويصل إجمالى المستفيدين من التأمين الصحى على الطلاب، والتأمين الصحى على المرأة المعيلة، التأمين الصحى على الطفل دون السن المدرسي، نحو 39 مليون و365 ألفا و376 حالة، بإجمالى دعم محصل من الخزانة العامة للدولة قدره 744 مليون جنيه.



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وحسب البيان الإحصائى، يبلغ عدد المستفيدين من التأمين الصحى على الطلاب، خلال العام المالى الجديد 23 مليونا و361 ألفا و890 طالبا، وتقدر الدعم المحصل من خزانة الدولة، بنحو 351 مليون جنيه.



ويبلغ عدد المستفيدين من السيدات من التأمين الصحى على المرأة المعيلة، 833 ألفًا و349 امرأة، وتصل قيمة الاشتراك الذى تتحمله الخزانة عن الحالة الواحدة 200 جنيه بإجمالى 166 مليون جنيه.



وبالنسبة للتأمين الصحى على الطفل دون السن المدرسى، يبلغ عدد المستفيدين بنحو 15 مليونا و170 ألفا و137 طفلا، لتصل حجم الإعانات إلى 227 مليون جنيه.