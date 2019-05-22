شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: البنتاجون يخطط لإرسال آلاف الجنود إلى الخليج لردع إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن البنتاجون يضع خططا لإرسال آلاف الجنود الأميركيين إلى الخليج لردع إيران. ويشير البعض إلى أن جون بولتون، مستشار الأمن القومى الأمريكى ، يكرر ما فعله مع كوريا الشمالية ففى عام 2002، كان بولتون مساعد لوزير الخارجية للحد من الأسلحة والأمن الدولى ، وكان أساسيا فى جعل الولايات المتحدة تنهى الاتفاق الإطارى مع كوريا الشمالية، الذى أوقف سعيها للحصول على سلاح نووى من البلوتنيوم.

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