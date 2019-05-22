شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف شيحة: موسم ناجح للمعتمرين المصريين والتأشيرة الإلكترونية قضت على الروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حول نظام التأشيرة الإلكترونية الذى تم اعتماده والعمل به فى استخراج تأشيرات الحج والعمرة، قال الخبير السياحى أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن نظام استخراج التأشيرة الإلكترونية نحج فى القضاء على أى محاولات تستهدف تسييس الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، فمن خلال هذا النظام أصبح العالم الإسلامي كله يحصل على التأشيرات سواء كانت الخاصة بالحج أو بالعمرة بدون أي قيود أو عقبات أو روتين.

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وأضاف شيحة، من خلال هذا النظام أصبح الحصول على التأشيرة يتم وفق قواعد إلكترونية حديثة ومتطورة ساهمت بشكل كبير فى التيسير على المواطنين في جميع الدول وتسهيل كافة الإجراءات القديمة التى كانت تستغرق وقتاً وجهداً مضاعف، مشيرا إلى أن موسم العمرة بالنسبة للمعتمرين المصريين خلال العام الحالى يعتبر من أنجح المواسم، حيث بلغ عدد المعتمرين الذين أتموا العمرة وعادوا بالفعل إلى مصر أكثر من 400 ألف معتمر حتى الآن.

وأضاف أنه لم تظهر مشكلة واحدة في البرامج التى تم تنفيذها في المملكة العربية السعودية، وعن الزيادات المتوقعة في أعداد المعتمرين المصريين ، قال شيحة أنها لن تزيد عن نسبة 10 % عن الأعداد التي حددتها وزارة السياحة ب 500 ألف معتمر خلال الموسم ، خاصة مع وجود التأشيرة الإلكترونية والمباشرة وتأشيرات الهيئات والمؤسسات المختلفة.