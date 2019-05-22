شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: توريد 190 ألف طن قمح للشون والصوامع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن توريد 190 ألف طنًا للشون، من المساحات التى تم حصادها التى تبلغ 308 ألف فدان من الأراضى المنزرعة بالقمح التابعة لجمعيات الإئتمان والإصلاح الزراعى والاستصلاح.

وشدد «المحافظ» على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، والتيسير عليهم فى سرعة صرف مستحقاتهم المالية آثمان القمح المورد.

وأشار «المحافظ» على أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من قطاع التموين وقطاع الزراعة والبنك الزراعي، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وأمين الشونة أو مدير الموقع وذلك لضمان إنتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.