شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم البحيرة»: لا شكاوى من امتحانات اليوم الرابع بالدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه لم ترد شكاوى لغرفة العمليات المركزية بالمديرية أو غرف العمليات التابعة لها في الإدارات التعليمية من سير الامتحانات، كما لم ترصد الغرف مخالفات خلال اليوم الرابع لامتحانات الدبلومات الفنية.

وأوضح «سعد» إلى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في الدبلومات الفنية بالمحافظة يبلغ 49 ألفا و509 طلاب وطالبات، بينهم 35 ألفا و84 طالبًا وطالبة بالتعليم الصناعى و5 آلاف و548 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعى و8 آلاف و877 طالبًا وطالبة بالتعليم التجارى، بأقسامهم المختلفة والذين يؤدون الامتحانات أمام 130 لجنة من لجان الامتحانات.

ووجه «سعد» مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة الميدانية اليومية لسير الامتحانات، وسرعة التدخل لحل أي مشكلة تطرأ أثناء انعقاد اللجان، مشددًا على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات وتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات.